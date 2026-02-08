Тренер «Ньюкасла» Хау после 2:3 от «Брентфорда»: «В данный момент я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Зол на себя, принимаю всю ответственность»

В чемпионате «сороки» идут на 12-м месте с 33 очками и сегодня могут опуститься ниже.
О давлении.
"Я всегда чувствую давление. Но для меня не имеет значения, какое именно. Когда работаешь тренером, то живешь настоящим. Давление может быть связано с необходимостью выигрывать или стремлением изменить результаты. У нас сейчас вторая ситуация.
Давление, которое я сам оказываю на себя, не может быть более экстремальным. Я предъявляю действительно высокие требования к тому, что делаю. и прошу игроков поступать так же. Очевидно, что в данный момент я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Я раздражен собой, зол на себя. Виню в этом именно себя, принимаю всю ответственность и ни на кого другого ее не возлагаю".
Об игроках.
«Я должен искать решения. При этом игроки должны быть предельно честными. Не думаю, что многие сейчас могут сказать, что играют на пике своих возможностей. То есть, у нас есть потенциал для роста и развития».
О свисте болельщиков.
«Если мы будем хорошо играть, толпа нас поддержит. Они будут с нами на каждом шагу. У меня нет претензий к их сегодняшней реакции. Они реагируют на ту игру, которую мы показываем. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, нам нужно что-то изменить», — сказал Хау.
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах — сегодня 2:3 с «Брентфордом».