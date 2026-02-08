Тренер «Ньюкасла» Хау после 2:3 от «Брентфорда»: «В данный момент я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Зол на себя, принимаю всю ответственность»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.88
П2
5.50
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.73
П2
3.92
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.19
X
2.91
П2
2.64
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.64
П2
3.73
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.93
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.98
П2
2.02
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.99
П2
5.59
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Тренер «Ньюкасла» Хау после 2:3 от «Брентфорда»: «В данный момент я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Зол на себя, принимаю всю ответственность»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после поражения от «Брентфорда» (2:3) в 25-м туре АПЛ (2:3) заявил, что в данный момент справляется со своей работой недостаточно хорошо.

В чемпионате «сороки» идут на 12-м месте с 33 очками и сегодня могут опуститься ниже.

О давлении.

"Я всегда чувствую давление. Но для меня не имеет значения, какое именно. Когда работаешь тренером, то живешь настоящим. Давление может быть связано с необходимостью выигрывать или стремлением изменить результаты. У нас сейчас вторая ситуация.

Давление, которое я сам оказываю на себя, не может быть более экстремальным. Я предъявляю действительно высокие требования к тому, что делаю. и прошу игроков поступать так же. Очевидно, что в данный момент я недостаточно хорошо справляюсь со своей работой. Я раздражен собой, зол на себя. Виню в этом именно себя, принимаю всю ответственность и ни на кого другого ее не возлагаю".

Об игроках.

«Я должен искать решения. При этом игроки должны быть предельно честными. Не думаю, что многие сейчас могут сказать, что играют на пике своих возможностей. То есть, у нас есть потенциал для роста и развития».

О свисте болельщиков.

«Если мы будем хорошо играть, толпа нас поддержит. Они будут с нами на каждом шагу. У меня нет претензий к их сегодняшней реакции. Они реагируют на ту игру, которую мы показываем. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, нам нужно что-то изменить», — сказал Хау.

У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах — сегодня 2:3 с «Брентфордом».