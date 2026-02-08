Гендиректор «Ростова» о финансах клуба: «Ситуация стабилизируется и улучшается. Многие долги погасили, работаем с правительством региона. Зарплату платим вовремя»

— Трансферный бан, который был наложен, снят. Это деньги спонсоров?
— Это деньги наших партнеров, в том числе клуба.
— То есть была конкретная ситуация, и клуб обратился к ним за помощью?
— Нет, мы подписали рекламные договоры с партнерами. Деньги, поступающие по плану, пришли. Мы оплатили задолженность «Пеньяролю» и закрыли еще часть вопросов.
— В целом можно сказать, что финансовая ситуация улучшается?
— Стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении.
— Что насчет многомиллиардных задолженностей, про которые писали?
— Это неправда. Нет такого и близко.
— Я так понимаю, впервые за долгое время футболистам и работникам клуба начали платить зарплату в срок.
— В этом плане мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это дает спокойствие клубу, офису. У нас поддерживается семейная домашняя атмосфера. Коллектив очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие, — сказал Гончаров.