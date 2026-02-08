Гендиректор «Ростова» о финансах клуба: «Ситуация стабилизируется и улучшается. Многие долги погасили, работаем с правительством региона. Зарплату платим вовремя»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.40
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.72
П2
3.94
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.19
X
2.90
П2
2.65
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.64
П2
3.74
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.91
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.99
П2
2.03
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.43
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.21
П2
3.03
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.21
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.84
П2
2.90
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.34
П2
9.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2

Гендиректор «Ростова» о финансах клуба: «Ситуация стабилизируется и улучшается. Многие долги погасили, работаем с правительством региона. Зарплату платим вовремя»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о финансовой ситуации в клубе.

— Трансферный бан, который был наложен, снят. Это деньги спонсоров?

— Это деньги наших партнеров, в том числе клуба.

— То есть была конкретная ситуация, и клуб обратился к ним за помощью?

— Нет, мы подписали рекламные договоры с партнерами. Деньги, поступающие по плану, пришли. Мы оплатили задолженность «Пеньяролю» и закрыли еще часть вопросов.

— В целом можно сказать, что финансовая ситуация улучшается?

— Стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении.

— Что насчет многомиллиардных задолженностей, про которые писали?

— Это неправда. Нет такого и близко.

— Я так понимаю, впервые за долгое время футболистам и работникам клуба начали платить зарплату в срок.

— В этом плане мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это дает спокойствие клубу, офису. У нас поддерживается семейная домашняя атмосфера. Коллектив очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие, — сказал Гончаров.