Гвардиола про отмену гола Шерки: «Судья, ну брось! Да, там фол, но засчитай гол! Должен быть здравый смысл»

"Судья, ну брось, засчитай гол! Да, там фол, а потом и Холанд фолит, но засчитай гол.
Порой должен быть здравый смысл, верно? Это должно быть просто, знаете ли.
Но мы победили. Все в порядке«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.
Пеп Гвардиола не поддерживает решение Крэйга Поусона отменить гол Райана Шерки «Ливерпулю» с центра поля из-за нарушения правил со стороны Доминика Собослаи.
