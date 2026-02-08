Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.35
П2
1.85
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
0
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.92
П2
2.65
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Гвардиола про отмену гола Шерки: «Судья, ну брось! Да, там фол, но засчитай гол! Должен быть здравый смысл»

Пеп Гвардиола не поддерживает решение Крэйга Поусона отменить гол Райана Шерки «Ливерпулю» с центра поля из-за нарушения правил со стороны Доминика Собослаи.

Источник: Спортс"

"Судья, ну брось, засчитай гол! Да, там фол, а потом и Холанд фолит, но засчитай гол.

Порой должен быть здравый смысл, верно? Это должно быть просто, знаете ли.

Но мы победили. Все в порядке«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.