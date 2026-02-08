Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.35
П2
1.85
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
0
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.92
П2
2.65
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Коке о 0:1 с «Бетисом» на «Метрополитано»: «Такой команде, как “Атлетико”, нужно хорошее поле для игры. Оно в плохом состоянии, мы скользим, газон поднимается, мы не могли и

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о домашнем поражении в матче с «Бетисом» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).

"Тяжелое поражение после отличной игры, которую мы провели в Кубке. Сегодня мы были не такими точными, и пусть это послужит нам уроком перед четвергом и последующими матчами.

Они играли в более закрытый футболв, чем в прошлый раз. Потом забили — гол Антони получился просто великолепным, и после этого мы уже не смогли вскрыть их оборону, моментов у нас было мало. Они провели отличный матч.

Мы не смогли действовать точно, потому что, когда соперник так закрывается… мы не смогли играть в одно касание, поле этому не способствует.

Честно говоря, оно в плохом состоянии: мы скользим, газон поднимается… Такой команде, как «Атлетико», нужно хорошее поле для игры. От нас требуют показывать высокий уровень, и для этого нам нужен соответствующий газон — поле высокого качества", — сказал Коке.