Коке о 0:1 с «Бетисом» на «Метрополитано»: «Такой команде, как “Атлетико”, нужно хорошее поле для игры. Оно в плохом состоянии, мы скользим, газон поднимается, мы не могли и

"Тяжелое поражение после отличной игры, которую мы провели в Кубке. Сегодня мы были не такими точными, и пусть это послужит нам уроком перед четвергом и последующими матчами.
Они играли в более закрытый футболв, чем в прошлый раз. Потом забили — гол Антони получился просто великолепным, и после этого мы уже не смогли вскрыть их оборону, моментов у нас было мало. Они провели отличный матч.
Мы не смогли действовать точно, потому что, когда соперник так закрывается… мы не смогли играть в одно касание, поле этому не способствует.
Честно говоря, оно в плохом состоянии: мы скользим, газон поднимается… Такой команде, как «Атлетико», нужно хорошее поле для игры. От нас требуют показывать высокий уровень, и для этого нам нужен соответствующий газон — поле высокого качества", — сказал Коке.