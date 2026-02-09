Сафонов не пропустил в 3 из 7 матчей сезона за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» сумел не пропустить от «Марселя» (5:0) в 21-м туре Лиги 1. Он сделал три сэйва.
Россиянин провел 7-й матч в составе парижан в этом сезоне. В трех случаях соперники не смогли ему забить, в четырех оставшихся играх в ворота «ПСЖ» влетело 5 голов.
Подробно со статистикой Сафонова можно ознакомиться здесь.
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.