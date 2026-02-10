Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
4
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.59
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Грилиша прооперировали после перелома стопы: «Не хотелось заканчивать сезон так, но это футбол. Знаю, что вернусь еще сильнее»

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш сообщил, что перенес операцию.

В январе у Грилиша, арендованного «Эвертоном» у «Манчестер Сити», диагностировали перелом стопы. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес допустил, что хавбек пропустит остаток сезона.

"Не хотел, чтобы сезон закончился таким образом, но таков футбол. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.

Поддержка, которую я получал с тех пор, как перешел в этот прекрасный клуб, много значила для меня. Тренерский штаб, мои товарищи по команде и особенно болельщики были невероятны, и мне очень нравится представлять этот клуб. Я буду поддерживать ребят и сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. Еще раз спасибо за всю вашу любовь, это очень много для меня значит", — написал Грилиш в инстаграме.

Фото: инстаграм Джека Грилиша.