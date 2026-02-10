Журналист Палмери о женском хоккейном турнире на ОИ: «Один из самых антиспортивных форматов, что я видел. Напоминает дисквалификацию Роналду, которая не действует на ЧМ»

В Играх участвуют 10 женских сборных, разделенных по рейтингу на две группы по пять команд. Топ-5 посева играют в группе А, остальные — в группе В. Это сделано из-за большой разницы в классе между сильнейшими сборными и остальными.
"Формат женского хоккейного турнира на Олимпиаде, согласно которому все 5 команд из группы А выходят в плей-офф независимо от результатов, а из группы В — только 3, — один из самых антиспортивных, который я когда-либо видел.
Напоминает дисквалификацию Криштиану Роналду на три игры, которая не распространяется на чемпионат мира", — сказал Палмери.
Форвард сборной Португалии был удален с поля в матче с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.
Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал 41-летнего футболиста на 3 матча, 2 из которых — условно. Таким образом, Роналду сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026.
Олимпиада-2026. Женская сборная Японии играет со Швецией, Канада и США проведут очный матч, Финляндия встретится со Швейцарией.