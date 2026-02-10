Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
6.65
П2
16.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.15
П2
3.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.50
П2
2.13
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.35
П2
1.71
Футбол. Англия
11.02
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.68
П2
3.74
Футбол. Англия
11.02
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.39
П2
6.50

Экс-тренер «Барсы» Б Лопес подтвердил наличие судейских отчетов сына Негрейры: «Они были для меня очень полезны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Б Жерар Лопес, возглавлявший вторую команду сине-гранатовых в период с 2015 по 2018 год, подтвердил существование судейских отчетов сына Негрейры.

Источник: Спортс"

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Клуб указывал, что платил за отчеты о судьях, которые готовил сын Негрейры.

"Я работал со второй командой и получал судейские отчеты от сына Негрейры — они были для меня очень полезны.

Негрейра — это историческая ошибка «Барсы», но между этим и тем, что клуб покупал судей…", — сказал Лопес, ныне возглавляющий сборную Каталонии.