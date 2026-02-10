Экс-тренер «Барсы» Б Лопес подтвердил наличие судейских отчетов сына Негрейры: «Они были для меня очень полезны»

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Клуб указывал, что платил за отчеты о судьях, которые готовил сын Негрейры.
"Я работал со второй командой и получал судейские отчеты от сына Негрейры — они были для меня очень полезны.
Негрейра — это историческая ошибка «Барсы», но между этим и тем, что клуб покупал судей…", — сказал Лопес, ныне возглавляющий сборную Каталонии.