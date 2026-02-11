Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.25
П2
5.00
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.68
П2
3.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.42
П2
6.51
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Рональд Араухо рассказал, что сумел побороть депрессию за свободное время, которое ему предоставила «Барселона».

Источник: Спортс"

— Как изменился Араухо с 25 ноября, когда он получил красную карточку в Лондоне?

— Он изменился достаточно сильно, потому что многое узнал за это время. Думаю, я принял верное решение. Я чувствую себя иначе и рад этому, потому что мне комфортнее, я счастливее. Я могу наслаждаться тем, что люблю, то есть игрой в футбол, и это действительно помогает.

Теперь я вижу многое с другого ракурса. Я почувствовал, что худшее позади, и теперь смотрю на все иначе. Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьей, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Сегодня я чувствую себя совершенно другим человеком.

Я долгое время чувствовал себя не очень хорошо — год или полтора, возможно. Я старался быть сильным, возможно, из-за того, откуда я, пытался прорваться, но чувствовал, что я не в порядке. Я не был собой, и в этот момент [с удалением] в голове щелкнуло: «Что-то происходит, и мне нужно попросить о помощи».

Я из тех, кто держит все в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определенных ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит.

Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке, — заявил защитник «Барселоны».