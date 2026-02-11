Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.68
П2
3.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»

Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп считает современных нападающих слабее прошлых.

"По моему мнению, лучшие сейчас — Харри Кейн и Роберт Левандовский. Эрлинг Холанд, конечно, тоже, но тех, что были раньше больше нет, поэтому приходится строить футбол в другом стиле или брать форварда другого типа — и именно это мы сейчас и получаем.

Нельзя злиться на игроков по всему миру за то, что они не достигают уровня нападающих, о которых мы говорим. Просто таких игроков нет. Я обсуждал это несколько раз с сыном и с другими людьми. Кто сейчас лучшие нападающие? Те же самые форварды, какие были раньше.

Сейчас редко найдешь игрока, которому можно отдать в ноги, который умеет участвовать в командной игре, который хорошо действует на навесах. Потому что нападающий должен уметь все. Не только забивать. Надо уметь и участвовать в комбинационной игре", — сказал Бергкамп.