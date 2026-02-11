Деннис Бергкамп: «Нельзя злиться на современных форвардов, что они не достигают уровня прошлых. Просто таких игроков нет. Кто сейчас лучшие? Те же самые, что играли раньше»

Нельзя злиться на игроков по всему миру за то, что они не достигают уровня нападающих, о которых мы говорим. Просто таких игроков нет. Я обсуждал это несколько раз с сыном и с другими людьми. Кто сейчас лучшие нападающие? Те же самые форварды, какие были раньше.