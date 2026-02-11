Ричмонд
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
П1
2.04
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Араухо о депрессии: «Мы не просто футболисты, но и люди. У нас есть чувства. Не все упирается в деньги и славу»

Рональд Араухо, говоря о своей депрессии, дал понять, что не стоит отказывать игрокам в праве быть несчастными.

Источник: Спортс"

"В конце концов, мы не просто футболисты, а люди. Не все упирается в деньги и славу. Ты переживаешь из-за происходящего на поле.

Нам повезло заниматься тем, чем мы занимаемся, да, однако мы люди, у нас есть чувства. Я благодарен каждому, потому что увидел поддержку в то время, когда решил сделать перерыв, и это помогло. Надо понять, что за фигурой футболиста стоит человек«, — сказал защитник “Барселоны”.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился».