Фанату «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься — манкунианцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять

Встреча 26-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, челлендж болельщика манкунианцев Фрэнка Илетта, пообещавшего не стричься пока команда не выиграет пять матчей подряд, вновь обнулился.
Фрэнк не стрижется уже почти 500 дней.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» после четырех побед подряд.
