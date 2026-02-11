Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Фанату «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься — манкунианцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» после 4 побед подряд. Фрэнку нужно было пять

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» после четырех побед подряд.

Источник: Спортс"

Встреча 26-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, челлендж болельщика манкунианцев Фрэнка Илетта, пообещавшего не стричься пока команда не выиграет пять матчей подряд, вновь обнулился.

Фрэнк не стрижется уже почти 500 дней.