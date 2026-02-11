Кэррик про 1:1 с «Вест Хэмом»: «МЮ» не показал максимума, я немного расстроен. Но мы снова показали отличный командный дух и нашли возможность набрать очко"

"Мы играли нормально. Мы были немного разочарованы и точно не показывали своего максимума. Именно в таких ситуациях надо находить выход и двигаться дальше. Я немного расстроен. На этом стадионе трудно играть, а в наших действиях было недостаточно четкости для того, чтобы найти ответы. Но мы снова показали отличный командный дух. Мы принимаем это очко и движемся дальше.