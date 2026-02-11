Ричмонд
Росеньор о «непреднамеренности» игры рукой перед голом «Лидса»: «Это меня разозлило, если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо. Правило есть правило: сыграл рукой — отмена»

Лиэм Росеньор считает, что второй гол «Лидса» в ворота «Челси» (2:2) забит с нарушением правил.

Источник: Спортс"

"Согласно правилам, если какой-то контакт с рукой был, гол следует отменить. Но я не видел повтор и не могу судить.

Правило есть правило. Насколько я понимаю, если перед голом кто-то сыграл рукой, его необходимо отменить. Если действительно было сказано [что игра рукой была непреднамеренной], то я попрошу кого-нибудь объяснить мне правила. Надо помогать судье. То, что вы об этом сказали, разозлило меня, потому что если судьи пришли к такому выводу, то это недопустимо«, — заявил главный тренер “Челси”.