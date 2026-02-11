Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. В клубе не верят в тренера после разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

В руководстве клуба, в свою очередь, понимают, что Де Дзерби больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят отставку и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.