Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
П1
1.53
X
4.42
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. В клубе не верят в тренера после разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

Роберто Де Дзерби покинет пост тренера «Марселя» на этой неделе, сообщает RMC.

Источник: Спортс"

По данным источника, итальянец расстроен недавними разгромными поражениями от «ПСЖ» (0:5) и «Брюгге» (0:3), а также отношением игроков и их бездействием.

В руководстве клуба, в свою очередь, понимают, что Де Дзерби больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят отставку и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.

После 21 тура «Марсель» занимает в чемпионате Франции 4-е место.