Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. В клубе не верят в тренера после разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC)

По данным источника, итальянец расстроен недавними разгромными поражениями от «ПСЖ» (0:5) и «Брюгге» (0:3), а также отношением игроков и их бездействием.
В руководстве клуба, в свою очередь, понимают, что Де Дзерби больше не способен качественно выполнять свою работу. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят отставку и в субботу руководить командой в матче Лиги 1 со «Страсбуром» будет либо Жак Абардонадо, ассистент Де Дзерби, либо тренер молодежки.
После 21 тура «Марсель» занимает в чемпионате Франции 4-е место.