Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

«Рубин» интересуется хавбеком «Ростова» Мироновым

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов может перейти в «Рубин».

Казанцы интересуются 26-летним игроком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Миронова с дончанами рассчитан до конца 2027 года.

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету хавбека 1 гол.