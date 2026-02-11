Ричмонд
Мор о драке в матче «Крылья» — «КАМАЗ»: «Рассказов виноват и будет наказан. Знаю его как порядочного парня и допускаю, что были сказаны некрасивые слова»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о массовой драке в товарищеской игре между «Крыльями Советов» и «КАМАЗом».

На 44-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов в ходе стычки с Ацамазом Ревазовым ударил его головой и разбил лицо. Ревазов упал на газон, за него вступились партнеры, и началась потасовка.

"Это, конечно, некрасиво. Нельзя так бить, нельзя создавать угрозу нанесения серьезной травмы, как сделал Рассказов. Меня только смущает, что я знаю Николая как спокойного, рассудительного человека. Он порядочный парень. Сложно представить, чтобы он сгоряча делал подобное.

Я не оправдываю его. Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно. Жалко мальчишку, который получил сильный удар и может выбыть из строя на какое‑то время. Тем не менее допускаю, что были сказаны какие‑то некрасивые слова, и это повлияло на ситуацию", — сказал Мор.