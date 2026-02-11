Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.43
П2
6.60
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

«Марсель» объявил об отставке Де Дзерби «по взаимному согласию»

«Марсель» объявил об отставке Роберто Де Дзерби с поста тренера.

Источник: Sports

Отмечается, что сотрудничество прекращено по взаимному согласию.

"После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в руководстве клуба — с владельцем, президентом, техническим директором и Де Дзерби — было принято решение сменить тренера первой команды.

Это было трудное коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения в интересах клуба для того, чтобы решить задачи в оставшейся части сезона.

«Марсель» хотел бы поблагодарить Де Дзерби за его преданность, самоотверженность, профессионализм и серьезность, что особенно проявились в завоевании командой второго места [в Лиге 1] в сезоне-2024/25", — говорится в заявлении клуба.

После 21 тура «Марсель» занимает в текущем чемпионате Франции 4-е место.

На общем этапе Лиги чемпионов «олимпийцы» финишировали 25-ми и не попали в плей-офф.

Де Дзерби покинет «Марсель» на этой неделе. Тренер и клуб решили расстаться на фоне разгромов от «ПСЖ» и «Брюгге» (RMC).