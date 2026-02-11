Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.75
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.51
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Агент Рассказова о драке в матче «Крылья» — «КАМАЗ»: «Такое случается на сборах. Николай и Ревазов уладили конфликт»

Агент Николая Рассказова рассказал, что защитник «Крыльев Советов» уладил конфликт с хавбеком «КАМАЗа» Ацамазом Ревазовым после драки в товарищеском матче.

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе. К тому же Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», — сказал Валериюс Мижигурскис.