Агент Рассказова о драке в матче «Крылья» — «КАМАЗ»: «Такое случается на сборах. Николай и Ревазов уладили конфликт»

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе. К тому же Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», — сказал Валериюс Мижигурскис.