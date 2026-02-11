Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.75
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.51
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Бородин против розыгрыша от ворот в РПЛ: «Тягомотина, несмотрибельно и часто приводит к голам в свои ворота. Пытаемся сделать “Барсу” из клубов, не обладающих таким потенциалом»

Дмитрий Бородин раскритиковал тренд на розыгрыш мяча от ворот в РПЛ с помощью коротких передач.

Бывший вратарь «Зенита» высказался после матча Winline Зимнего кубка РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (2:2, 3:4 по пен.).

«Мне вообще не нравится эта тенденция. Я за зрелищный футбол, а этот тыр-пыр у своих ворот… Когда ЦСКА не прессинговал, “Зенит” хорошо выходил в атаку. Но когда каждый раз мяч ставится и от ворот начинается эта тягомотина, темп игры сбивается и это несмотрибельно.

Я не сторонник такого футбола. Тем более он часто приводит к голам в свои ворота. Все зависит от исполнителей. Если они высокого уровня и не теряют мяч под давлением, то это одна история. Но таких команд не так много. А мы пытаемся сделать «Барселону» из условных наших клубов, не обладающих таким потенциалом игроков", — сказал Бородин.