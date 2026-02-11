Бородин против розыгрыша от ворот в РПЛ: «Тягомотина, несмотрибельно и часто приводит к голам в свои ворота. Пытаемся сделать “Барсу” из клубов, не обладающих таким потенциалом»

Я не сторонник такого футбола. Тем более он часто приводит к голам в свои ворота. Все зависит от исполнителей. Если они высокого уровня и не теряют мяч под давлением, то это одна история. Но таких команд не так много. А мы пытаемся сделать «Барселону» из условных наших клубов, не обладающих таким потенциалом игроков", — сказал Бородин.