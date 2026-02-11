Теперь понятно, куда уйдет Месси из США. Трансфер обещают через год

Лионелю Месси скоро исполнится 39 лет, но он пока не собирается уходить из футбола. Напротив, все болельщики с нетерпением ждут появления знаменитого аргентинца на чемпионате мира, который грядущим летом пройдет в Мексике, Канаде и США.
Несколько месяцев назад Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 31 декабря 2028 года. При этом не стоит забывать, что в предыдущем соглашении аргентинца с клубом Дэвида Бекхэма был прописан важный пункт: возможность для Месси бесплатно уйти по окончании любого сезона. Вероятно, что при переподписании контракта этот пункт сохранился, чем в ближайшее время готов воспользоваться «Ньюэллс Олд Бойз».
Лео неоднократно отмечал, что он хотел бы закончить карьеру именно в «Ньюэллсе» — клубе из его родного города Росарио, за который он выступал на детском уровне перед переездом в Барселону. «Я всегда мечтал об этом, особенно после того, как стал чемпионом мира. Я хочу наслаждаться аргентинским футболом, выступая в составе “Ньюэллс Олд Бойз”. В детстве я выходил на поле этой команды, а сейчас мечтаю сыграть за них», — отмечал нападающий осенью 2023-го.
И сейчас трансфер Месси в родной клуб выглядит наиболее реальным за все время, что о нем говорят в прессе. На днях вице-президент «Ньюэллса» Хуан Мануэль Медина заявил журналистам, что в Росарио «работают над проектом по возвращению Лионеля в команду». Долгожданный камбэк может состояться уже в начале 2027 года.
«Мы работаем над тем, чтобы Месси сыграл за “Ньюэллс Олд Бойз” в первой половине 2027 года, но пока это не более чем идея. Это проект, который выходит за рамки клуба. Это проект города Росарио, провинции и всего аргентинского футбола. Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособного спортивного проекта. Мы уже проводили переговоры с окружением Месси, но на данный момент точного решения нет», — сказал Медина.
Опасения руководства «Олд Бойз» понятны: они управляют скромной командой и, в отличие от «Интер Майами», не смогут специально для Месси подписывать в состав его друзей (напомним, что совсем недавно за «Интер» вместе с Лео выступали Жорди Альба и Серхио Бускетс). Сам Росарио — тоже далеко не ровня флоридскому побережью: это знаменитый город, родина Че Гевары, Марсело Бьелсы и самого Месси, но в плане комфорта и доступа к роскошной жизни он отстает от Майами на световые мили. Пусть Лео и мечтает о Росарио, но его семья — в первую очередь супруга Антонелла Рокуццо — может выступить против того, чтобы покинуть США.
Тем не менее, нам важно зафиксировать главное: в «Ньюэллс Олд Бойз» всерьез занялись трансфером Месси. И хорошо бы, чтобы в результате все получилось. Так мы увидим, как в реальности осуществится красивая сказка. Люди, которые когда-то наблюдали за первыми шагами маленького гения, вновь станут его свидетелями — теперь уже с трибун стадиона «Марсело Бьелса». Мы часто видим такое на киноэкране: как бывший император Пу И ненадолго возвращается в тронный зал, где начиналось его царствование.
Долгий путь домой — важнейший троп мировой культуры еще со времен Гомера. А игра Месси всегда была продолжением искусства.
Автор: Тимофей Яценко