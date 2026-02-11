Теперь понятно, куда уйдет Месси из США. Трансфер обещают через год

Опасения руководства «Олд Бойз» понятны: они управляют скромной командой и, в отличие от «Интер Майами», не смогут специально для Месси подписывать в состав его друзей (напомним, что совсем недавно за «Интер» вместе с Лео выступали Жорди Альба и Серхио Бускетс). Сам Росарио — тоже далеко не ровня флоридскому побережью: это знаменитый город, родина Че Гевары, Марсело Бьелсы и самого Месси, но в плане комфорта и доступа к роскошной жизни он отстает от Майами на световые мили. Пусть Лео и мечтает о Росарио, но его семья — в первую очередь супруга Антонелла Рокуццо — может выступить против того, чтобы покинуть США.