Нагучев о «Спартаке»: «Почему нет предложения Дзюбе? Это против логики, он будет там будет много и с удовольствием забивать. То, что он наступил на шарф, будет неважно на празднике трофеев»

«Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова, — тут как раз логика. Но на его место Артем был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь что в 25, что в 35 он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было все равно навалом.