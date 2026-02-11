Ричмонд
Нагучев о «Спартаке»: «Почему нет предложения Дзюбе? Это против логики, он будет там будет много и с удовольствием забивать. То, что он наступил на шарф, будет неважно на празднике трофеев»

Роман Нагучев призвал «Спартак» подписать Артема Дзюбу.

Источник: Спортс"

"Меня занимал Кубок РПЛ, и [я] внимательно смотрел за главными звездами родной лиги. И есть пара вещей, которые мне все еще непонятны, потому что существуют против всякой логики. Вот Вендел от души затусил, получил штраф, а на тяжелейших сборах один из лучших. А нам же в детстве запрещали веселиться, ведь футбол — это тяжело, надо готовиться, за улыбки еще круг или челнок на все поле надо пробежать. Феноменально, короче.

И второе. Глядя на промахи Алекса Соболева, у меня в голове каждый раз возникает образ главного нападающего чемпионата России. Артема Дзюбы, конечно. И я уже несколько лет задаю себе и «Спартаку» один и тот же вопрос: почему красно-белые не делают ему предложения?! Это, как и блестящая игра Вендела, против логики.

«Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова, — тут как раз логика. Но на его место Артем был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь что в 25, что в 35 он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было все равно навалом.

Фанаты справедливо вспомнят, что Артем когда-то зачем-то наступил на шарф. Да, было дело, но вообще-то сейчас в клубе работают шестеро самых настоящих экс-армейцев.

Все это будет неважно на празднике больших трофеев. Я голосую за такое приключение«, — написал комментатор “Матч ТВ”.