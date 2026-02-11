Ричмонд
Матч-центр
Трансфер Мудрика — худший в истории АПЛ по версии ESPN. Антони на 2-м месте, Дринкуотер — на 5-м, Лукаку — на 7-м, Шевченко — на 17-м, возвращение Роналду — на 37-м

ESPN составил список худших подписаний в истории АПЛ.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, приобретенный в сезоне-2022/23, занял первое место в рейтинге из 50 трансферов.

В топ-15 попали:

1. Михаил Мудрик — из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

2. Антони — из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

3. Николя Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро.

4. Али Диа — в «Саутгемптон» свободным агентом.

5. Дэниэл Дринкуотер — из «Лестера» в «Челси» за 37,9 млн евро.

6. Рикардо Альварес — из «Интера» в «Сандерленд» за 10,5 млн евро.

7. Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро.

8. Джейдон Санчо — из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро.

9. Томас Бролин — из «Пармы» в «Лидс Юнайтед» за 5,3 млн евро.

10. Кэлвин Филлипс — из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро.

11. Алексис Санчес — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» за 34 млн евро.

12. Бошко Балабан — из «Динамо» Загреб в «Астон Виллу» за 7,8 млн евро.

13. Уэсли Фофана — из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн евро.

14. Стив Марле — из «Лиона» в «Фулхэм» за 17,6 млн евро.

15. Пабло Освальдо — из «Ромы» в «Саутгемптон» за 15,1 млн евро.

Переход Андрея Шевченко в «Челси» занял 17-е место, трансферы Энди Кэрролла и Марио Балотелли в «Ливерпуль» — на 20-е и 21-е, покупка «МЮ» Расмуса Хейлунда — на 22-м, приобретение «Челси» Кепы Аррисабалаги — на 25-м.

Хуан Себастьян Верон (в «МЮ») — на 30-й строчке, Джек Грилиш (в «Ман Сити») — на 31-й, Александер Исак (в «Ливерпуль») — на 32-й, Анхель Ди Мария (в «МЮ») — на 36-й, Криштиану Роналду (возвращение в «МЮ») — на 37-й, Сергей Ребров (в «Тоттенхэм») — на 39-й, Фернандо Торрес (в «Челси») — на 40-й, Майкл Оуэн (в «МЮ») — на 41-й, Тимо Вернер (в «Челси») — на 43-й, Каземиро (в «МЮ») — на 49-й.