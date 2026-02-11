Ричмонд
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе

Топ-клубы из Испании и Германии сохраняют интерес к Душану Влаховичу.

Источник: Спортс"

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между форвардом и «Ювентусом» приостановлены, но ни с одним другим клубом договоренности у серба тоже нет.

С нападающим контактировала «Барселона», находящаяся в поисках замену Роберту Левандовскому. Также Влахович интересен «Баварии», но последние контакты фиксировались в октябре или ноябре, а формального предложения пока не было. «Милан» тоже держит Душана на примете.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 13 игр в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.