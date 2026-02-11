Ричмонд
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу после матча Примейры

«Спортинг» выступил с обвинениями в адрес «Порту» после матча команд в рамках чемпионата Португалии (1:1).

«В связи с прискорбными инцидентами, произошедшими во время матча, футбольный клуб “Спортинг” сообщает, что подаст дисциплинарную жалобу в Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации (FPF) против “Порту”.

То, что должно было стать одним из лучших спортивных зрелищ текущего сезона, к сожалению, но не неожиданно, превратилось в путешествие во времени, к которому нынешний «Порту» — по всей видимости, по недоразумению — не желает отказываться и стремится его увековечить: давление на судейство, раздевалки с недвусмысленным оформлением, измененные маршруты доступа к раздевалкам (что способствовало контакту персонала с болельщиками «Порту»), манипуляции с системой кондиционирования, ограниченные баннерами и звуковыми колонками трибуны и даже мальчики, подающие мячи, получившие указания прятать игровые мячи и убирать полотенца вратаря «Спортинга».

Эти события являются наглядной демонстрацией того, что «прошлое никогда не умирает, оно даже не является прошлым», а что касается разрекламированного «глотка свежего воздуха», то его нет даже в кондиционированном воздухе. Речь идет о заранее спланированной и давно реализуемой стратегии, всегда с тем же главным действующим лицом, оказывающей прямое влияние на спортивную справедливость, доверие к соревнованиям и развитие футбола, который в очередной раз серьезно пострадал в еще одном черном эпизоде португальского футбола.

«Спортинг» благодарит всех своих болельщиков за проявленную поддержку даже в неблагоприятных условиях и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами, чтобы гарантировать, что подобные эпизоды, произошедшие на стадионе «Драгау», больше никогда не повторятся, призывая Профессиональную футбольную лигу Португалии и Португальскую футбольную федерацию взять на себя ответственность и принять необходимые меры для достижения этой цели", — говорится в заявлении клуба.

Марокканские болбои пытались забрать полотенце Менди в финале Кубка Африки и вырывали его из рук запасного вратаря сенегальцев. Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов.