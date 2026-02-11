«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу после матча Примейры

Эти события являются наглядной демонстрацией того, что «прошлое никогда не умирает, оно даже не является прошлым», а что касается разрекламированного «глотка свежего воздуха», то его нет даже в кондиционированном воздухе. Речь идет о заранее спланированной и давно реализуемой стратегии, всегда с тем же главным действующим лицом, оказывающей прямое влияние на спортивную справедливость, доверие к соревнованиям и развитие футбола, который в очередной раз серьезно пострадал в еще одном черном эпизоде португальского футбола.