Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш — там такого не будет»

— Соболев в связи с трансфером Джона Дурана, вероятно, сядет на лавку. Что бы вы ему посоветовали — бороться за место в составе или уходить в аренду? Можно ли похвалить руководство «Спартака» за то, что в свое время продали Соболева?
— Злорадствовать мы не будем. А как хотел Саша Соболев? Ты идешь в «Зенит»: клуб с сумасшедшей конкуренцией, где ставятся самые высокие задачи.
Быть единственным нападающим, получить карт-бланш — в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу, — сказал Титов.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.