Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.75
П2
3.38
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.80
П2
5.12
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.50
П2
6.65
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш — там такого не будет»

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил положение Александра Соболева в «Зените» после перехода Джона Дурана на правах аренды из «Аль-Насра».

— Соболев в связи с трансфером Джона Дурана, вероятно, сядет на лавку. Что бы вы ему посоветовали — бороться за место в составе или уходить в аренду? Можно ли похвалить руководство «Спартака» за то, что в свое время продали Соболева?

— Злорадствовать мы не будем. А как хотел Саша Соболев? Ты идешь в «Зенит»: клуб с сумасшедшей конкуренцией, где ставятся самые высокие задачи.

Быть единственным нападающим, получить карт-бланш — в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу, — сказал Титов.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.