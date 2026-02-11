Ричмонд
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением

У Майкла Кэррика по-прежнему невысокие шансы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

По информации Sky Sports, руководство клуба в восторге от работы временного тренера и будет рассматривать его как одного из кандидатов на подписание долгосрочного контракта, если результаты останутся такими же хорошими и позволят сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако пока в «МЮ» отдают предпочтение более опытным специалистам, доказавшим способность справиться с давлением в элитной команде.

Руководство не собирается спешить с выбором, особенно до тех пор, пока «Юнайтед» выступает хорошо. Ни с кем из потенциальных кандидатов контактов пока не было, основная работа будет вестись в конце сезона.