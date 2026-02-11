«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу»

Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год. Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов — около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе — примерно на десять миллионов меньше.
Текущее соглашение немца рассчитано до 2027 года. Шлоттербек еще не дал согласия на продление контракта. Отмечается, что клуб ждет ясности от футболиста к середине марта.
Интерес к игроку проявляет «Реал». Летом испанский клуб планирует подписать двух центральных защитников, один из которых должен быть левоногим. В связи с этим, «Реал» рассматривает возможное приобретение Шлоттербека.
Трансфер защитника может обойтись в 40−50 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги 26-летний Шлоттербек провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика — здесь.