Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.65
П2
1.79
Футбол. Англия
перерыв
Астон Вилла
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.11
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.11
П2
2.20
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
34.00
П2
34.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.10
П2
6.88
Футбол. Англия
12.02
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.01
П2
1.70

«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу»

«Боруссия» Дортмунд прилагает усилия для продления контракта с Нико Шлоттербеком.

Источник: Спортс"

Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год. Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов — около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе — примерно на десять миллионов меньше.

Текущее соглашение немца рассчитано до 2027 года. Шлоттербек еще не дал согласия на продление контракта. Отмечается, что клуб ждет ясности от футболиста к середине марта.

Интерес к игроку проявляет «Реал». Летом испанский клуб планирует подписать двух центральных защитников, один из которых должен быть левоногим. В связи с этим, «Реал» рассматривает возможное приобретение Шлоттербека.

Трансфер защитника может обойтись в 40−50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 26-летний Шлоттербек провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его статистика — здесь.