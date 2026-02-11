«Боруссия» предлагает Шлоттербеку 14 млн евро в год и отступные в новом контракте. Защитник интересен «Реалу»

Как сообщает Bild, клуб предлагает защитнику долгосрочный договор с зарплатой до 14 миллионов евро в год. Также «Боруссия» готова включить в соглашение пункт об отступных, которые будут варьироваться в зависимости от участия клуба в Лиге чемпионов — около 60 миллионов евро при попадании в ЛЧ, при невыходе — примерно на десять миллионов меньше.