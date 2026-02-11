Александр Мостовой: «Как ты узнаешь, какой ты, обыгрывая Гренаду? У нас любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то — и ставят на место. Надо соревноваться с сильными»

Вчера прочитал, что наша лыжница на местных соревнованиях что-то выигрывала, а тут споткнулась и упала. Но чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место.