Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
27.00
X
5.89
П2
1.20
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
П1
5.13
X
4.01
П2
1.69
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Александр Мостовой: «Как ты узнаешь, какой ты, обыгрывая Гренаду? У нас любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то — и ставят на место. Надо соревноваться с сильными»

Александр Мостовой подчеркнул необходимость бороться с сильными соперниками.

— Можно назвать наши результаты на Олимпиаде позорными?

— Нет конечно!

Вчера прочитал, что наша лыжница на местных соревнованиях что-то выигрывала, а тут споткнулась и упала. Но чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место.

— Вы считаете, что условная Испания раскатает нашу футбольную сборную, когда нас вернут в соревнования?

— Конечно, нет. Это в индивидуальных видах спорта тяжело — там все зависит лишь от тебя, не за кого прятаться. В командном же виде ты встанешь сзади в 10 человек и будешь выбивать мяч на трибуны, как это уже было, — сказал бывший хавбек сборной России.

Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований».