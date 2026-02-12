Вашингтон
Аль-Хелайфи о примирении УЕФА и «Реала»: «Перес — визионер, и глупец тот, кто скажет, что Флорентино сегодня проиграл. Война ни к чему нас не привела, поэтому сегодня выиграли все &

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал примирение «Реала» и УЕФА в вопросах, касающихся Суперлиги Европы.

Источник: Спортс"

"Я горжусь и радуюсь. Хочу поблагодарить все стороны, задействованные в этом историческом соглашении. Президента УЕФА, который каждый день делает многое ради европейского футбола, умнейшего и очень скромного лидера. И, конечно, Флорентино Переса, очень элегантного и умного человека, визионера, который всегда пытается двигать вещи вперед, улучшать их.

И если кто-либо скажет или подумает, что Перес сегодня «проиграл», то он глупец и ничего не понимает в футболе. Важнее всего то, что все мы выиграли, никто не проиграл. Футбол выиграл — все мы хотели именно этого и все ставили перед собой эту цель. Сегодня выиграли и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и он сам.

Война ни к чему нас не привела, и сейчас проигравших нет", — заявил Аль-Хелайфи.