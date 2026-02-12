Аль-Хелайфи о примирении УЕФА и «Реала»: «Перес — визионер, и глупец тот, кто скажет, что Флорентино сегодня проиграл. Война ни к чему нас не привела, поэтому сегодня выиграли все &

И если кто-либо скажет или подумает, что Перес сегодня «проиграл», то он глупец и ничего не понимает в футболе. Важнее всего то, что все мы выиграли, никто не проиграл. Футбол выиграл — все мы хотели именно этого и все ставили перед собой эту цель. Сегодня выиграли и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и он сам.