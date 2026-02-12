Мы понимаем, что величие и история могут вызывать раздражение. Не все способны спокойно воспринимать послужной список, который не создается посредством пресс-релизов, и идентичность, которая не строится на мнимом моральном превосходстве и удобном лицемерии, столь часто повторяемых, пока они не начинают казаться правдой.