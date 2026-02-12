Вашингтон
Рэтклифф об управлении «МЮ»: «Принимая сложные решения, ты на какое-то время становишься непопулярным. Но сейчас мы видим, что те изменения начинают приносить плоды»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о сложностях управления футбольным клубом.

Источник: Спортс"

«Это довольно часто встречается в футбольных клубах. Если ты принимаешь сложные решения, которые, как мы считали, необходимо было принять в “Манчестер Юнайтед”… мы были уверены, что поступаем правильно. Но какое-то время ты становишься очень непопулярным.

Да, я был непопулярен в «Манчестер Юнайтед», потому что мы внесли много изменений. Но, на мой взгляд, к лучшему. И, думаю, мы начинаем видеть признаки того, что в клубе это начинает приносить плоды.

Но у страны те же самые проблемы. Если вы действительно хотите решать серьезные вопросы — иммиграции, ситуации, когда люди предпочитают жить на пособия вместо того, чтобы работать, — если вы хотите с этим справиться, вам придется принимать непопулярные решения и проявлять смелость", — сказал Рэтклифф.

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».