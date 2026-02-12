«Клуб мусульман — фанатов “МЮ” о словах Рэтклиффа про мигрантов: “В Британии рост исламофобии, антисемитизма, расово мотивированные нападений. Такие высказывания углубляют разделение”

«Мы глубоко обеспокоены высказываниями, описывающими Великобританию как страну, “колонизированную” иммигрантами, а также позитивными отсылками к политическим фигурам, чья риторика по вопросам иммиграции и меньшинств давно носит разделяющий характер.
Термин «колонизирована» не нейтрален. Он отражает формулировки, часто используемые в ультраправых нарративах, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой. Такая риторика имеет реальные последствия.
В Великобритании в последние годы наблюдается устойчивый рост преступлений на почве ненависти, включая всплески исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений и враждебности по отношению к мигрантам и людям с другим цветом кожи.
Публичный дискурс определяет поведение общества. Когда влиятельные фигуры используют язык, отражающий экстремистские тезисы, есть риск легитимизации предрассудков и углубления разделения.
«Манчестер Юнайтед» — клуб мирового масштаба, построенный на разнообразии, на том, что игроки, персонал и болельщики представляют все слои общества, все вероисповедания и этнические группы. Сила нашего клуба, как и нашей страны, именно в этом разнообразии.
Дебаты по иммиграционной политике легитимны. Но они должны вестись ответственно, без выражений, которые отчуждают целые сообщества или усиливают нарративы, связанные с нетерпимостью.
Мы поддерживаем все сообщества, отвергающие расизм, антисемитизм, исламофобию и ненависть во всех ее формах, и призываем лидеров объединять, а не разъединять", — говорится в заявлении MUMSC.