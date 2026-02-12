Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
91.00
X
8.25
П2
1.09
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.18
X
4.03
П2
1.68
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

«Клуб мусульман — фанатов “МЮ” о словах Рэтклиффа про мигрантов: “В Британии рост исламофобии, антисемитизма, расово мотивированные нападений. Такие высказывания углубляют разделение”

«Клуб мусульман — фанатов “Манчестер Юнайтед” (MUMSC) выпустил заявление в связи с комментариями совладельца “МЮ” Джима Рэтклиффа на тему иммигрантов.

Источник: Спортс"

«Мы глубоко обеспокоены высказываниями, описывающими Великобританию как страну, “колонизированную” иммигрантами, а также позитивными отсылками к политическим фигурам, чья риторика по вопросам иммиграции и меньшинств давно носит разделяющий характер.

Термин «колонизирована» не нейтрален. Он отражает формулировки, часто используемые в ультраправых нарративах, где мигранты предстают захватчиками и демографической угрозой. Такая риторика имеет реальные последствия.

В Великобритании в последние годы наблюдается устойчивый рост преступлений на почве ненависти, включая всплески исламофобии, антисемитизма, расово мотивированных нападений и враждебности по отношению к мигрантам и людям с другим цветом кожи.

Публичный дискурс определяет поведение общества. Когда влиятельные фигуры используют язык, отражающий экстремистские тезисы, есть риск легитимизации предрассудков и углубления разделения.

«Манчестер Юнайтед» — клуб мирового масштаба, построенный на разнообразии, на том, что игроки, персонал и болельщики представляют все слои общества, все вероисповедания и этнические группы. Сила нашего клуба, как и нашей страны, именно в этом разнообразии.

Дебаты по иммиграционной политике легитимны. Но они должны вестись ответственно, без выражений, которые отчуждают целые сообщества или усиливают нарративы, связанные с нетерпимостью.

Мы поддерживаем все сообщества, отвергающие расизм, антисемитизм, исламофобию и ненависть во всех ее формах, и призываем лидеров объединять, а не разъединять", — говорится в заявлении MUMSC.