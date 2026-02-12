«Клуб мусульман — фанатов “МЮ” о словах Рэтклиффа про мигрантов: “В Британии рост исламофобии, антисемитизма, расово мотивированные нападений. Такие высказывания углубляют разделение”

«Манчестер Юнайтед» — клуб мирового масштаба, построенный на разнообразии, на том, что игроки, персонал и болельщики представляют все слои общества, все вероисповедания и этнические группы. Сила нашего клуба, как и нашей страны, именно в этом разнообразии.