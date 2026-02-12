Вашингтон
«Возмущен, когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым. Надо не 4 пенальти взять, а 15 лет на уровне отыграть». Ловчев о голкипере «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Источник: Спортс"

В финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.) российский вратарь отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

"Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря.

Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря. Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то.

А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже еще не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь «ПСЖ».

Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нем, это говорит о многом", — сказал Ловчев.