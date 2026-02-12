Вашингтон
Слот об 1:0 с «Сандерлендом»: «Ливерпуль» снова показал, как хорошо умеет играть с мячом. Сегодня было так много моментов. Мы проявили характер, поэтому уезжаем с победой"

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Сандерлендом» (1:0) в 26- туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Очень важная победа. Нам пришлось выложиться по полной после всего двух дней отдыха. А затем опять сложный выездной матч.

Мы снова показали, насколько хорошо умеем играть с мячом. Сегодня мы создали так много моментов. Мы проявили характер на протяжении всей игры, поэтому мы уезжаем отсюда с победой 1:0.

Во втором тайме у нас было много хороших отрезков и немало ситуаций, когда наши качественные игроки оказывались в перспективных позициях. В целом по самоотдаче это было действительно сильное выступление".

О том, что Мохамед Салах сравнялся со Стивеном Джеррардом по числу результативных передач в Премьер-лиге за «Ливерпуль» (92).

«У него уже так много рекордов в этом клубе, но иметь и этот — наравне с таким великим игроком… Оба были выдающимися футболистами для этого клуба. К сожалению для Стивена, я ожидаю, что Мо превзойдет его. Даже не ожидаю — надеюсь, что он его обойдет».

О травме Эндо.

«Мы не ждем положительного исхода. Как я уже сказал, нужно подождать. Мы предполагаем, что он выбыл на довольно длительный срок. Это не первый раз, когда у нас проблемы с правыми защитниками. Мы каждый раз принимаем это как данность. Нам нужно находить решения, чтобы продолжать показывать высокий уровень игры», — сказал Слот.