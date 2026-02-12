Вашингтон
Игроки «Тоттенхэма» считали, что Франк не подходит большой команде ни как личность, ни как тактик. Тренера быстро перестали слушать и не уважали так, как Постекоглу

В «Тоттенхэме» были не в восторге от футбола при Томасе Франке.

Источник: Спортс"

The Athletic сообщает, что многим игрокам не нравился «ограниченный» стиль. Источник из окружения одного из футболистов основной команды незадолго до увольнения тренера рассказал, что тот по своей сути является тренером «для маленькой команды», ориентированной на компактную оборонительную схему, длинные передачи и контратаки. Вышеуказанный игрок чувствовал, что при такой тактике показывал только «десять процентов» от того, на что был способен.

Еще один футболист отметил, что хоть Эндж Постекоглу был и не лучшим тренером, команда его уважала, восхищалась его харизмой, прислушивалась к его словам. При этом игроки быстро перестали слушать Франка, личность тренера не соответствовала большой команде. Источник на базе «Тоттенхэма» тоже сказал, что если ради Постекоглу футболисты были готовы на все, то под руководством его преемника работали не так усердно и меньше его уважали, считая, что это сойдет им с рук.