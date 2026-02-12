Игроки «Тоттенхэма» считали, что Франк не подходит большой команде ни как личность, ни как тактик. Тренера быстро перестали слушать и не уважали так, как Постекоглу

Еще один футболист отметил, что хоть Эндж Постекоглу был и не лучшим тренером, команда его уважала, восхищалась его харизмой, прислушивалась к его словам. При этом игроки быстро перестали слушать Франка, личность тренера не соответствовала большой команде. Источник на базе «Тоттенхэма» тоже сказал, что если ради Постекоглу футболисты были готовы на все, то под руководством его преемника работали не так усердно и меньше его уважали, считая, что это сойдет им с рук.