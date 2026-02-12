Вашингтон
Дайч покинул «Ноттингем» после 3 матчей без побед. Клуб уволил третьего тренера за сезон

«Ноттингем Форест» сообщил об увольнении главного тренера Шона Дайча.

Источник: Спортс"

Клуб не одержал ни одной победы в трех последних матчей в АПЛ — ничья с «Кристал Пэлас» (1:1), поражение от «Лидса» (1:3) и ничья с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Дайч возглавлял команду с октября 2025 года и провел в общей сложности 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).

«Ноттингем» отправил в отставку третьего главного тренера за этот сезон. Сначала клуб возглавлял Нуну Эшпириту Санту, затем — Эндж Постекоглу.

На данный момент команда находится на 17-м месте в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 26 матчах.