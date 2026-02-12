Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.06
П2
1.68
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

Заур Тедеев: «Недоверие к тренерам — проблема в российской реальности. Средний период работы — 8−9 месяцев. Никогда это не понимал. Просто катастрофа!»

Заур Тедеев, возглавляющий «Акрон», выделил проблему недоверия к тренерам в российском футболе.

Источник: Спортс"

— По ходу сезона уже семь тренерских отставок. Не перебор?

— Краеугольная проблема в российской реальности, начиная с детско-юношеского футбола — недоверие к тренерам.

Сегодня посчитали, что средний период работы в профессиональном клубе около 8−9 месяцев. Это никогда не понимал и никогда не приму. Просто катастрофа!

Построить команду за это время практически не представляется возможным.

То же самое происходит сейчас в академиях, где не дают шанса провести полный цикл подготовки футболистов. Постоянно переставляют на другой возраст.

Это дурная тенденция, которую необходимо менять, — сказал Заур Тедеев.