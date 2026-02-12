Заур Тедеев: «Недоверие к тренерам — проблема в российской реальности. Средний период работы — 8−9 месяцев. Никогда это не понимал. Просто катастрофа!»

— По ходу сезона уже семь тренерских отставок. Не перебор?
— Краеугольная проблема в российской реальности, начиная с детско-юношеского футбола — недоверие к тренерам.
Сегодня посчитали, что средний период работы в профессиональном клубе около 8−9 месяцев. Это никогда не понимал и никогда не приму. Просто катастрофа!
Построить команду за это время практически не представляется возможным.
То же самое происходит сейчас в академиях, где не дают шанса провести полный цикл подготовки футболистов. Постоянно переставляют на другой возраст.
Это дурная тенденция, которую необходимо менять, — сказал Заур Тедеев.