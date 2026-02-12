Флик перед «Атлетико»: «Состояние поля на “Метрополитано” не очень хорошее — нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия»

"У нас есть некоторые проблемы. Маркус Рэшфорд не готов — он получил травму. Это плохие новости, но я верю в команду.
Ситуация непростая. Мы сыграем против фантастической команды. Я смотрел кубковый матч «Атлетико» против «Бетиса» — это было впечатляюще.
Диего Симеоне отлично работает в «Атлетико». Будет сложный матч. «Атлетико» заслуживает уважения. Это фантастическая команда.
Состояние поля на «Метрополитано» не очень хорошее, потому что нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал Ханси Флик.