Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.06
П2
1.68
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

Флик перед «Атлетико»: «Состояние поля на “Метрополитано” не очень хорошее — нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал комментарий в преддверии матча полуфинала Кубка Испании против «Атлетико», который пройдет 12 февраля.

Источник: Спортс"

"У нас есть некоторые проблемы. Маркус Рэшфорд не готов — он получил травму. Это плохие новости, но я верю в команду.

Ситуация непростая. Мы сыграем против фантастической команды. Я смотрел кубковый матч «Атлетико» против «Бетиса» — это было впечатляюще.

Диего Симеоне отлично работает в «Атлетико». Будет сложный матч. «Атлетико» заслуживает уважения. Это фантастическая команда.

Состояние поля на «Метрополитано» не очень хорошее, потому что нужно беречь его. В Испании обычно отличные условия. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал Ханси Флик.