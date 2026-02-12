Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.05
П2
1.68
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

«Yanix — любимый исполнитель, люблю каждую его песню. Я больше меломан, слушаю разные песни в рекомендациях». Кирилл Глебов о музыке

20-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о предпочтениях в музыке.

Источник: Спортс"

— Какая музыка тебе нравится?

— Я больше меломан. Каждый день слушаю разные песни в рекомендациях, добавляю что-то новое в плейлист. Слушаю все и не выбираю.

— Какой лучший альбом послушал за последний год?

— Любимый исполнитель — Yanix, люблю каждую его песню. Если он новый выпустит альбом, то скажу, что он мой любимый.

— Каково в последнее время слушать его песни, учитывая, что начали запикивать разные строчки в текстах?

— Кстати, не прям все запикали. Некоторые его песни у меня вообще без запикиваний, а какие-то с цензурой.

— Если топ-3 артистов собирать, кто это будет?

— Yanix — первый, Miyagi — в тройке, а еще одного и не назову, — сказал Кирилл Глебов.