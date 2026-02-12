«Yanix — любимый исполнитель, люблю каждую его песню. Я больше меломан, слушаю разные песни в рекомендациях». Кирилл Глебов о музыке

— Какая музыка тебе нравится?
— Я больше меломан. Каждый день слушаю разные песни в рекомендациях, добавляю что-то новое в плейлист. Слушаю все и не выбираю.
— Какой лучший альбом послушал за последний год?
— Любимый исполнитель — Yanix, люблю каждую его песню. Если он новый выпустит альбом, то скажу, что он мой любимый.
— Каково в последнее время слушать его песни, учитывая, что начали запикивать разные строчки в текстах?
— Кстати, не прям все запикали. Некоторые его песни у меня вообще без запикиваний, а какие-то с цензурой.
— Если топ-3 артистов собирать, кто это будет?
— Yanix — первый, Miyagi — в тройке, а еще одного и не назову, — сказал Кирилл Глебов.