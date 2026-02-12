Вашингтон
Тедеев о лимите: «Мы вернемся в Европу, но будем ли конкурентноспособны — считаю, что нет. Молодые футболисты по уровню несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением касательно возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

"Все европейские кубки были завоеваны, когда не было вообще никаких лимитов. Искусственно давать шанс любому спортсмену — это неправильно.

Надо просто посмотреть на реальность: а есть ли у нас в достаточном количестве российские футболисты, которые способны играть на высоком уровне.

Через несколько лет мы так или иначе вернемся в Европу, но будем ли мы тогда конкурентноспособны в целом. Я считаю, что нет.

Молодые футболисты по уровню, увы, несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90-х.

Поколение Шалимова, Добровольского, Онопко, Карпина, Мостового, Канчельскиса и иже с ними было несравнимо больше готово к конкурентной борьбе.

В своих европейских клубах сходу становились лидерами", — сказал Заур Тедеев.