Тренер «Лейпцига» о возможном фоле Станишича: «Если это не пенальти, то как минимум штрафной. Судья плохо справился с работой — это не уровень четвертьфинала»

«Бавария» заслужила победу, потому что у них было больше явных моментов. Они хорошо использовали пространство", — сказал специалист.
Тренер остался недоволен эпизодом на 28-й минуте, когда Йосип Станишич сбил на краю штрафной площади Антонио Нусу.
«Очевидное нарушение. Если это даже не пенальти, то как минимум штрафной удар, вероятность с которого забить составляет 50 процентов», — сказал Вернер, отметивший, что контакт «скорее произошел внутри штрафной площади, чем за ее пределами».
«Судья плохо справился со своей работой — в некоторых решающих моментах. Да, мы тоже можем говорить о себе, было достаточно моментов, в которых мы могли сыграть лучше, но, извините, это не уровень четвертьфинала, когда четыре арбитра не увидели фол», — заявил Оле Вернер.