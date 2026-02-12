Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.02
П2
1.67
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

Работавший в «Зените» Бальдини: «Петербург — один из самых красивых и душевных городов, которые я видел. Эрмитаж — один из величайших музеев мира»

Даниэле Бальдини, работавший в штабе Лучано Спаллетти в «Зените», поделился мыслями о Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

Итальянец работал с клубе с 2009 по 2014 год.

— Вопрос о Петербурге. Какие у вас остались впечатления от работы и жизни там?

— Петербург — великий город, а «Зенит» — топ-клуб. Если совсем кратко, то вот такие.

— А если чуть более развернуто?

— Это один из самых красивых и душевных городов, которые я видел. У нас с семьей остались отличные воспоминания о Петербурге.

Сын Филиппо пару лет отучился там в англоязычной школе и в какой-то момент довольно свободно говорил по-русски. Я тоже мог объясняться, хотя многое уже забыл.

Впрочем, у меня в любом случае не могло быть никаких проблем в то время, потому что рядом с нами всегда были Игорь Симутенков и Алекс Низелик.

— Сколько раз за те годы вы побывали в Эрмитаже?

— Думаю, Эрмитаж я посещал чаще, чем любой другой музей! Это один из величайших музеев мира.

Всех итальянских гостей мы прежде всего вели на Дворцовую площадь и оттуда — в Эрмитаж. Думаю, раз 15−20 я точно там побывал.

Еще мне нравилось ходить в Мариинский театр — настоящую жемчужину Петербурга. До работы в «Зените» я не представлял, насколько в России любят оперу.

— Иностранцы традиционно восхищаются белыми ночами. А как вам другие сезоны в городе, который известен изменчивой погодой и капризным климатом?

— Меня больше всего впечатляли белые ночи и снежная зима.

Про белые ночи знают все, а зимний Петербург — это исключительная красота, особенно когда замерзают Нева, другие реки и каналы. Понимаю, что снег создает проблемы транспорту, но лично меня зимняя атмосфера восхищала.

Я советовал друзьям приезжать не только летом, но и зимой — правда, многие боялись холода и ветра, — сказал Даниэле Бальдини.