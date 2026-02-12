Работавший в «Зените» Бальдини: «Петербург — один из самых красивых и душевных городов, которые я видел. Эрмитаж — один из величайших музеев мира»

Итальянец работал с клубе с 2009 по 2014 год.
— Вопрос о Петербурге. Какие у вас остались впечатления от работы и жизни там?
— Петербург — великий город, а «Зенит» — топ-клуб. Если совсем кратко, то вот такие.
— А если чуть более развернуто?
— Это один из самых красивых и душевных городов, которые я видел. У нас с семьей остались отличные воспоминания о Петербурге.
Сын Филиппо пару лет отучился там в англоязычной школе и в какой-то момент довольно свободно говорил по-русски. Я тоже мог объясняться, хотя многое уже забыл.
Впрочем, у меня в любом случае не могло быть никаких проблем в то время, потому что рядом с нами всегда были Игорь Симутенков и Алекс Низелик.
— Сколько раз за те годы вы побывали в Эрмитаже?
— Думаю, Эрмитаж я посещал чаще, чем любой другой музей! Это один из величайших музеев мира.
Всех итальянских гостей мы прежде всего вели на Дворцовую площадь и оттуда — в Эрмитаж. Думаю, раз 15−20 я точно там побывал.
Еще мне нравилось ходить в Мариинский театр — настоящую жемчужину Петербурга. До работы в «Зените» я не представлял, насколько в России любят оперу.
— Иностранцы традиционно восхищаются белыми ночами. А как вам другие сезоны в городе, который известен изменчивой погодой и капризным климатом?
— Меня больше всего впечатляли белые ночи и снежная зима.
Про белые ночи знают все, а зимний Петербург — это исключительная красота, особенно когда замерзают Нева, другие реки и каналы. Понимаю, что снег создает проблемы транспорту, но лично меня зимняя атмосфера восхищала.
Я советовал друзьям приезжать не только летом, но и зимой — правда, многие боялись холода и ветра, — сказал Даниэле Бальдини.