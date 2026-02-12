Тюкавин сыграл в падел с Овечкиным: «С легендой ?. Рад встрече, Ови ?»

«Падел с легендой ?. Рад встрече, Ови ?», — написал Тюкавин.
Футболист опубликовал фотографию с воспитанником хоккейного «Динамо», а также видео игры против Овечкина.
Фото: instagram.com/tyukavin7.
