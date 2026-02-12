Президента УЕФА выберут в Казахстане

Право проведения Конгресса предоставляется странам-членам УЕФА в знак доверия и признания их вклада в развитие футбола. Проведение 51-го Конгресса станет одним из крупнейших международных футбольных мероприятий, когда-либо проходивших в Казахстане, и позволит укрепить позиции страны в европейском футбольном сообществе, а также расширить международное сотрудничество в сфере спорта.