Канисарес о конце Суперлиги: «Проект продвигал только один клуб. Это как в политике: идею не стоит рассматривать, если за нее никто не голосует. Рад, что эта мыльная опера закончилась»

В среду «Реал» объявил о заключении соглашения с УЕФА и Ассоциацией европейских клубов «во благо европейского футбола», фактически выйдя из Суперлиги. Ранее проект покинула «Барселона».
"Суперлига — это мыльная опера, я рад, что она закончилась. Мне скучно, честно говоря, мне скучно, мне надоела офисная политика. Мне надоели люди в костюмах.
Этот проект продвигал только один клуб — что еще тут можно сказать? Это как политическая партия, у которой есть идея. У меня есть идея, которая, на мой взгляд, очень хороша, я думаю, что это решение всех проблем, но никто за нее не голосует. Что делать с этой идеей? Идею не следует даже рассматривать, если за нее никто не голосует.
Другими словами, у «Реала» был бы некоторый шанс создать Суперлигу, если бы у него была значительная поддержка со стороны других клубов, но английские клубы отказались от своей поддержки почти сразу, остальные отказывались от нее постепенно, до тех пор, пока мадридский «Реал» не отказался от этой идеи сам", — сказал Канисарес.
Чеферин о конце Суперлиги: «Рад, что “Реал” и “Барса” снова в семье. Футбол победил. Спасибо Аль-Хелайфи за его решающую роль».