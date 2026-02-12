Вашингтон
Варан о примирении «Реала» с УЕФА: «Перес действует в лучших интересах футбола и снова это продемонстрировал. Это историческое соглашение»

Рафаэль Варан прокомментировал примирение УЕФА и «Реала» по вопросам, касающимся Суперлиги Европы.

Источник: Спортс"

«Историческое соглашение между “Реалом”, Ассоциацией европейских клубов и УЕФА — это прекрасные новости для мирового футбола.

Оно позволит нам двигаться дальше во всех вопросах: о будущем клубов, о доступности матчей для болельщиков, о развитии технологий и — что важнее всего — о календаре и здоровье игроков. Действовать нужно незамедлительно.

Мне выпала большая честь поиграть за «Реал», и я знаком с Флорентино Пересом и его видением. Если он заключил соглашение, то потому, что знает, что в первую очередь от этого выиграют страстные футбольные фанаты, а игроки будут лучше защищены. Флорентино действует в лучших интересах нашего вида спорта, и он снова это продемонстрировал.

Пришло время двигаться вперед вместе, и я рад быть частью этого процесса«, — написал бывший защитник “Реала”.