Варан о примирении «Реала» с УЕФА: «Перес действует в лучших интересах футбола и снова это продемонстрировал. Это историческое соглашение»

Мне выпала большая честь поиграть за «Реал», и я знаком с Флорентино Пересом и его видением. Если он заключил соглашение, то потому, что знает, что в первую очередь от этого выиграют страстные футбольные фанаты, а игроки будут лучше защищены. Флорентино действует в лучших интересах нашего вида спорта, и он снова это продемонстрировал.