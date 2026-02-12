Депутат Султана о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Он переехал в Монако, чтобы не платить налоги в 4 млрд фунтов. Настоящий враг рабочего класса передвигается на частном самолете»

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Сегодня бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
"Миллиардер с состоянием в 17 миллиардов фунтов, переехавший в Монако, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму 4 миллиарда фунтов, теперь обвиняет иммигрантов в проблемах Великобритании.
Если бы такие паразитирующие миллиардеры, как Джим Рэтклифф, платили по долгам, а политики не были у них в кармане, наша Национальная служба здравоохранения, школы и государственные службы не стояли бы на коленях.
Это классический пример политики «разделяй и властвуй». Настоящий враг рабочего класса передвигается на частном самолете, а не на лодке для мигрантов", — написала Султана.
Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию.