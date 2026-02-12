Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.80
П2
1.72
Футбол. Франция
13.02
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.44
X
5.86
П2
1.37
Футбол. Германия
13.02
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
5.20
Футбол. Италия
13.02
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
13.02
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

Депутат Султана о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Он переехал в Монако, чтобы не платить налоги в 4 млрд фунтов. Настоящий враг рабочего класса передвигается на частном самолете»

Член парламента Великобритании Зара Султана отреагировала на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

Источник: Спортс"

Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

Сегодня бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».

"Миллиардер с состоянием в 17 миллиардов фунтов, переехавший в Монако, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму 4 миллиарда фунтов, теперь обвиняет иммигрантов в проблемах Великобритании.

Если бы такие паразитирующие миллиардеры, как Джим Рэтклифф, платили по долгам, а политики не были у них в кармане, наша Национальная служба здравоохранения, школы и государственные службы не стояли бы на коленях.

Это классический пример политики «разделяй и властвуй». Настоящий враг рабочего класса передвигается на частном самолете, а не на лодке для мигрантов", — написала Султана.

Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию.