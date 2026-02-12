Жером Алонзо: «Сафонов — лучший вратарь для “ПСЖ” сейчас, Шевалье — лучший по своим качествам на будущее. Люка — одинокий человек, я не видел, чтобы кто-нибудь вызывался его подде

"Сегодня, если говорить о позиции и важности, исходя из того, что я слышу и вижу по языку тела игроков, когда Сафонов на поле, я думаю, что пока что чаша весов склоняется в пользу россиянина.
Часто я вижу, как Люка Шевалье остается один, я считаю его одиноким человеком. Я не видел, чтобы кто-то вызывался поговорить о нем, помочь ему, поддержать его, составить ему компанию«, — сказал бывший вратарь “ПСЖ” в подкасте After Paris.
По мнению Алонзо, пока можно говорить не о неудачном трансфере французского голкипера, а о неподходящем моменте: «Сафонов — лучший вратарь для “ПСЖ” на сегодняшний день, а Шевалье — лучший по своим качествам на будущее».