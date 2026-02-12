Вашингтон
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Арсенал
0
П1
5.32
X
3.65
П2
1.74
Футбол. Франция
13.02
Ренн
:
ПСЖ
П1
7.44
X
5.86
П2
1.37
Футбол. Германия
13.02
Боруссия Д
:
Майнц
П1
1.57
X
4.50
П2
5.20
Футбол. Италия
13.02
Пиза
:
Милан
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
13.02
Эльче
:
Осасуна
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
13.02
Монако
:
Нант
П1
1.48
X
5.12
П2
6.53

Жером Алонзо: «Сафонов — лучший вратарь для “ПСЖ” сейчас, Шевалье — лучший по своим качествам на будущее. Люка — одинокий человек, я не видел, чтобы кто-нибудь вызывался его подде

Жером Алонзо полагает, что в перспективе Люка Шевалье вернет себе место в воротах «ПСЖ».

Источник: Спортс"

"Сегодня, если говорить о позиции и важности, исходя из того, что я слышу и вижу по языку тела игроков, когда Сафонов на поле, я думаю, что пока что чаша весов склоняется в пользу россиянина.

Часто я вижу, как Люка Шевалье остается один, я считаю его одиноким человеком. Я не видел, чтобы кто-то вызывался поговорить о нем, помочь ему, поддержать его, составить ему компанию«, — сказал бывший вратарь “ПСЖ” в подкасте After Paris.

По мнению Алонзо, пока можно говорить не о неудачном трансфере французского голкипера, а о неподходящем моменте: «Сафонов — лучший вратарь для “ПСЖ” на сегодняшний день, а Шевалье — лучший по своим качествам на будущее».