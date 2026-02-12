Гвардиола подписал футболки для игроков с ампутированными конечностями из палестинской команды

«Пеп Гвардиола подписал все эти футболки сборной Палестины для футбольной команды “Аль-Ирада” из Газы, состоящей из игроков с ампутированными конечностями, которая недавно чествовала его за поддержку в палестинском вопросе.
Футбол с целью", — написала журналистка Лейла Ахмед, выложив фотографии испанского тренера и этих футболок.
Фото: https://x.com/leylahamed/
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане — это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации».
Гвардиола о бомбардировках Палестины: «Люди у власти хотят, чтобы мы молчали и ничего не предпринимали. С этим нужно бороться».
Пеп о детях Палестины: «Мы оставили их одних, брошенными. Власть — трусы, они посылают невинных убивать невинных».